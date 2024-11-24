Курсантка Академии ФСИН найдена мертвой

В Рязани трагически оборвалась жизнь 20-летней студентки Академии права и управления ФСИН России, приехавшей из Свердловской области.

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Тело девушки обнаружили 17 ноября в ее съемной квартире. Перед смертью студентка записала голосовое сообщение, в котором обвинила преподавателей вуза.

По информации YA62.RU, у девушки были конфликты с преподавательским составом, ее часто ставили в наряды и не отпустили на похороны матери. Отмечается, что это уже третий случай суицида в академии за последние два года.

После смерти студентки руководство вуза задним числом оформило ее отчисление по собственному желанию.