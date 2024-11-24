Считавшийся мертвым мужчина очнулся незадолго до кремации

Мужчина, которого врачи признали мертвым, неожиданно очнулся перед кремацией в районной больнице в городе Джхунджхун (Индия). Об этом написала газета Times of India.

При поступлении в больницу врачи зафиксировали у Рохиташа Кумара остановку пульса на ЭКГ в 13:30 по местному времени. После вероятного вскрытия, через несколько часов тело было передано для кремации. Однако в ходе подготовки к процедуре мужчина внезапно пришел в сознание.

— Они проводили вскрытие только на бумаге, и это не было сделано физически. Без проведения вскрытия был выпущен отчет, — рассказал изданию районный инспектор Джхунджхуну Рамаватар Мина.

Предварительно, Рохиташ находился в доме престарелых с сентября этого года. В настоящее время идет проверка инцидента, трое врачей уже отстранены по подозрению в халатности.

В Стамбуле в районе Фатих во время поминальной молитвы из гроба 80-летнего Халита Байшу начали доноситься странные звуки. Присутствующие в мечети обратили на это внимание и вызвали медиков. Медики прибыли на место и обнаружили, что у Байшу бьется сердце.