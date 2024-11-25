В Дагестане мужчина избил дубинкой ухажера племянницы, угрожавшего ей

В Дагестане мужчина избил юношу, который угрожал его племяннице за отказ прогуляться. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По информации Telegram-канала, школьница познакомилась с молодым человеком в соцсетях. Они пару раз прогулялись после учебы, однако после этого юноша перестал выходить на связь и отсутствовал около двух месяцев.

Когда молодой человек вновь написал девушке-подростку, она предупредила его, что не планирует продолжать общение. После этого юноша начал ее шантажировать, угрожая опубликовать какие-то ее фотографии и личную информацию. Школьница рассказала об этом матери, а та своему брату.

Девушка-подросток назначила шантажисту встречу, но на нее вместо школьницы пришел ее дядя с телескопической дубинкой. Мужчина избил юношу и причинил его здоровью вред, который оценили как тяжкий. За избиение россиянина осудили на два года лишения свободы условно.