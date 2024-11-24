Экс-совладелец ТЦ «Зимняя вишня» вышел на свободу по УДО

Бывший совладелец ТЦ «Зимняя вишня», при пожаре в котором в 2018 году погибли 60 человек, вышел на свободу условно-досрочно, передает РИА Новости.

Решение об освобождении Вячеслава Вишневского принял суд в Томске. Он отбывал заключение в томской ИК-4. В январе фигуранту смягчили наказание и перевели в исправительный центр.

В октябре 2022 года Вишневского приговорили к восьми годам колонии и штрафу в 21 млн рублей за взятку, которую он дал уполномоченному лицу за ввод в эксплуатацию здания торгового центра с допущенными в ходе реконструкции нарушениями.