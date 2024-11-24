Протестующие в Тбилиси заблокировали одну из главных дорожных развязок

В Тбилиси возобновились протесты оппозиции из-за итогов выборов в парламент. Вечером в субботу участники акции перекрыли площадь Героев. Также в этом районе было ограничено движение автомобилей. Лидеры оппозиции анонсировали продолжение митинга и в воскресенье, накануне первого рабочего дня парламента Грузии нового созыва. Митингующие проведут ночь у здания парламента и, предположительно, попытаются помешать работе законодательного органа, который в понедельник утвердит свои полномочия, изберет спикера, вице-спикеров и глав комитетов.

О том, как прошли протесты вечером в субботу, говорит журналист из Грузии Николай Левшиц:

— После небольшого перерыва в Тбилиси возобновились акции протеста оппозиции. Они заблокировали одну из, наверное, самых оживленных развязок города — это площадь Героев. Я живу буквально в ста метрах от нее, поэтому могу сказать, что это действительно такая артерия города. Движение в Тбилиси практически остановилось, очень большие пробки, то есть если раньше люди куда-то могли доехать за 15 минут, то теперь добирались по часу. Оппозиция перекрыла дорогу до 22:00 и на этой акции объявила о том, что они собираются завтра с 9 вечера ночевать на проспекте Руставели и будут блокировать парламент, который начнет свою работу 25 ноября, в 12:00 назначено заседание.

— Есть ли какие-то столкновения или все проходит в мирном ключе?

— Мобилизовано достаточно много сотрудников полиции, возле здания цирка, возле площади Героев. Сотрудники полиции находятся, что называется, в поле зрения, но никого не разгоняют. Опять же, по опыту предыдущих акций, когда люди там ставили палатки и выходили, не разгоняли вообще в 5-6 утра, когда людей оставалось меньше всего. Пока все достаточно спокойно. Я думаю, что, наверное, основные события перенесутся на понедельник.

— Сколько людей собиралось?

— Я видел видео с дрона. Порядка, может быть, пары тысяч человек на пике. Нормальная ситуация для Тбилиси в последние месяцы.

Выборы в парламент в Грузии состоялись 26 октября. По итогам голосования победу одержала правящая партия «Грузинская мечта», получив в парламенте 89 мандатов из 150 и сохранив за собой большинство. Оппозиция — четыре партии, которые преодолели пятипроцентный барьер — получили 61 мандат из 150. Они отказываются признавать результаты выборов. Президент Грузии Саломе Зурабишвили также заявила, что отказывается признавать итоги парламентских выборов, и призвала к проведению нового голосования.