20 человек пострадали при пожаре в приюте для беженцев в ФРГ

В Германии 20 человек получили травмы в результате пожара на территории приюта для беженцев. Об этом сообщил телеканал Tagesschau.

Уточняется, что возгорание произошло в субботу 23 ноября, в здании, где проживали 18 человек. В свою очередь помещение являлось частью учреждения для беженцев в Северной Рейн-Вестфалии в Фогельзанге, где проживали 380 человек, пишет 360.ru.

Ликвидации последствий пожара спасателям помешал сильный снегопад. Позже выяснилось, что в самом помещении были проблемы с водоснабжением.

Отмечается, что пожар полностью уничтожил здание. Кроме того, из 20 пострадавших десять человек госпитализировали. Точная причина происшествия не указывается.