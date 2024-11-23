Транзит судов в Босфоре приостановлен из-за рыболовных баркасов

Судоходство в проливе Босфор приостановлено из-за рыболовных баркасов. Об этом сообщил департамент по морским вопросам Минтранса Турции.

Движение судов в проливе приостановлено в обоих направлениях из-за того, что спутались сети рыболовных баркасов вблизи района Анадолу Кавагы. О последствиях инцидента не сообщается.

Стамбул в субботу оказался во власти ливня и урагана, по причине которого утром были отменены рейсы паромов через Босфор. Из-за сильного ветра в проливе вблизи района Бейкоз едва не столкнулся с набережной 190-метровый сухогруз, кадры показал телеканал NTV.