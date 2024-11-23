В Сызрани из-за взрыва газа в доме пострадал человек

Взрыв газовоздушной смеси без последующего горения произошел в квартире в Сызрани Самарской области, пострадал один человек. В результате обрушилась межквартирная стена, сообщили в ГУ МЧС по региону.

"В 18:22 (17:22 мск) поступило сообщение о том, что произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения в квартире многоквартирного жилого дома по адресу: Сызрань, ул. Декабристов, д. 149. Предварительно, в результате происшествия погибших нет, пострадал один человек. Произошло обрушение межквартирной стены", - говорится в сообщении.