ХАМАС сообщил о гибели одной израильской заложницы

Палестинское движение ХАМАС утверждает, что погибла одна из израильских заложниц, удерживаемых в секторе Газа. Соответствующее заявление опубликовал официальный представитель военного крыла движения - группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - Абу Убайда.

"Стало известно о гибели одной из заложниц в северных районах Газы, которые подвергаются атакам со стороны противника. Жизнь еще одной пленницы, находившейся вместе с погибшей, все еще в опасности", - написал Абу Убайда в Telegram-канале.

Что стало причиной гибели заложницы, представитель палестинской группировки не сообщил.