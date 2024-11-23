В Дагестане осквернили Вечный огонь

Следователи организовали проверку по факту осквернения мемориала "Скорбящая мать" в Дербенте. Об этом журналистам сообщили в следственном управлении СК России по Дагестану.

"В Дербенте следователями организована процессуальная проверка по факту осквернения Вечного огня", - говорится в сообщении.

Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на котором запечатлены противоправные действия мужчины у мемориала "Скорбящая мать". По результатам проверки будет принято процессуальное решение.