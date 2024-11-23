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В Дагестане проводят проверку по факту осквернения Вечного огня

Следователи организовали проверку по факту осквернения мемориала "Скорбящая мать" в Дербенте. Об этом журналистам сообщили в следственном управлении СК России по Дагестану.

В Дагестане осквернили Вечный огонь
© РИА Новости
Дербенте следователями организована процессуальная проверка по факту осквернения Вечного огня", - говорится в сообщении.

Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на котором запечатлены противоправные действия мужчины у мемориала "Скорбящая мать". По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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