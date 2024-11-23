Отец пытался застрелить дочь из ружья в Подмосковье

В Щелково между отцом и дочерью произошел конфликт, в процессе которого мужчина начал стрелять. Об этом стало известно в субботу, 23 ноября.

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В квартире на Сиреневой улице мужчина 1959 года рождения нанес травмы своей дочери и начал угрожать пистолетом. Девочка смогла отобрать у отца оружие и выбежала из квартиры. После этого мужчина взял ружье и дважды выстрелил в сторону закрытой двери, передает Агентство городских новостей «Москва».

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали мужчину и изъяли у него два зарегистрированных ружья и пневматический пистолет. На данный момент решается вопрос, по какой статье возбуждать дело: об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.

22 ноября в пресс-службе прокуратуры по Московской области сообщили об аресте мужчины, проживающего в подмосковном Талдоме, по обвинению в убийстве и покушении на убийство. В результате нескольких выстрелов, которые злоумышленник произвел в лесу, 40-летний мужчина скончался от полученных ранений, а его 42-летний знакомый был госпитализирован в медицинское учреждение.