Охотник застрелил агрессивного незнакомца в маске с ножом под Петербургом

Охотник выстрелил в 44-летнего петербуржца в окрестностях садоводства «Октябрьское» под Санкт-Петербургом. Последний скончался от ран. По словам охотника, он применил огнестрельное оружие после того, как мужчина напал на него с ножом.

В полицию заявил друг охотника. Он рассказал, что инцидент произошел около полуночи. Между 41-летним охотником, направлявшимся из леса к машине, и неизвестным в каске и камуфляже началась ссора. Он напал на охотника и попытался отобрать оружие. В ответ на это охотник выстрелил в неизвестного пять раз, попав в живот и ноги. Тело пострадавшего было обнаружено на следующий день на берегу реки Назии — он скончался от ран, сообщает «Фонтанка.ру».

После инцидента охотник с ножевыми ранениями лица и плеча обратился к врачам, госпитализация ему не потребовалась. Следственный комитет Ленобласти возбудил уголовное дело по факту убийства и изъял карабин «Ланкастер» у охотника, а также нож и каску неизвестного.