В Кемерово арестовали владельца шахты, где не платили зарплату

В Кемерово из-за многомиллионных долгов перед рабочими арестован владелец шахты «Инская» Юрий Байченко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

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По данным источника, владелец шахты Юрий Байченко, обвиняется в невыплате зарплаты и злоупотреблениях полномочиями. Ранее он был задержан, в субботу решался вопрос об избрании ему меры пресечения.

«В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток, то есть до 20 января 2025 года», — сообщили в пресс-службе СУ СК по Кемеровской области.

При этом фамилию арестованного там не озвучили.

По данным следователей, владелец шахты задолжал 382 работникам более 65 миллионов рублей.

Генеральному директору шахты Денису Немыкину было предъявлено аналогичное обвинение, он тоже арестован.

Ранее в кемеровских соцсетях появилась информация о том, что работники шахты «Инская» начали голодовку из-за долгов по зарплате. После этого СК РФ возбудил уголовное дело.