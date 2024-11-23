Школьник распылил газ в лицо пассажиру трамвая в Петербурге

В Петербурге полиция задержала подростка, распылившего газ в салоне трамвая во время стычки с кондуктором и другими пассажирами. Об этом сообщает региональное управление МВД.

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Подозреваемого в хулиганстве 15-летнего ученика 7 класса сотрудники угрозыска задержали у дома 4/3 по улице Маршала Новикова.

Выяснилось, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за разбой.

Инцидент произошел 16 ноября в трамвае на проспекте Авиаконструкторов. В трамвае находилась группа подростков, которые начали конфликтовать с кондуктором. За кондуктора заступился один из пассажиров, 44-летний мужчина, которого сопровождала супруга. После этого «молодые люди брызнули мужчине в лицо из газового баллончика и поспешно скрылись».

Потерпевший отказался писать заявление, тем не менее, было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Перед этим глава СКР РФ попросил «организовать проверку по факту грубого нарушения общественного порядка несовершеннолетними».