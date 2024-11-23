В Подмосковье задушили посетителя караоке-клуба

В Сергиевом Посаде пьяный мужчина задушил посетителя в караоке-клубе. Об инциденте сообщает МК.

Преступление произошло в пятницу, незадолго до полуночи.

Издание пишет, что в убийстве подозревается 36-летний монтажник. Он был в нетрезвом состоянии и во время ссоры атаковал жертву в тамбуре караоке-клуба. В результате пострадавший скончался от асфиксии.

Подробности инцидента пока не приводятся.

Ранее суд арестовал 15-летнего подростка, убившего мать топором в Сергиевом Посаде.