Названа причина задержания политика Шлосберга*

Зампреда «Яблока» Шлосберга задержали из-за нарушений обязанностей иноагента
Причиной задержания зампреда партии «Яблоко» Льва Шлосберга* стало уклонение от исполнения обязанностей иноагента.
«У политика вновь изъяли телефон и ноутбук. Задержание связано с проходящим следствием по статье 330.1 УК РФ о якобы уклонении от исполнения обязанностей «иностранного агента», — говорится в сообщении псковского «Яблока».
Ранее Шлосберга отпустили после задержания в псковском аэропорту.
В октябре в доме иноагента Шлосберга прошли обыски.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 16.06.2023.