Названа причина задержания политика Шлосберга*

Причиной задержания зампреда партии «Яблоко» Льва Шлосберга* стало уклонение от исполнения обязанностей иноагента.

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«У политика вновь изъяли телефон и ноутбук. Задержание связано с проходящим следствием по статье 330.1 УК РФ о якобы уклонении от исполнения обязанностей «иностранного агента», — говорится в сообщении псковского «Яблока».

Ранее Шлосберга отпустили после задержания в псковском аэропорту.

В октябре в доме иноагента Шлосберга прошли обыски.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 16.06.2023.