$102.58+1.90107.43+1.35
Войти в почту

В российском городе таксист кинул бутылку в голову пассажирке

Таксист в Калуге, который не желал везти пассажирку по требуемому адресу, вынудил ее покинуть машину, а затем кинул ей в голову полной бутылкой воды. Об это пострадавшая рассказала РБК.

В Калуге таксист кинул бутылку в голову пассажирке
© РИА Новости

По словам женщины, которая занимает пост советника директора одного из лицеев Калуги, она вызвала машину через «Яндекс Такси». Водитель опоздал на полчаса, а когда пассажирка села в автомобиль, заявил, что не будет ее везти и потребовал отказаться от заказа, а после обматерил клиентку. Когда женщина вышла из машины водитель кинул в нее бутылку через пассажирское окно.

После происшествия женщина сняла травмы в больнице. Врачи зафиксировали кровотечение, травму на виске и растяжение шейного отдела позвоночника. Также пострадавшая подала заявление в полицию.

«Все, что я помню, это как вышла из машины. И дождь настолько сильным был, что я даже через капюшон с подкладкой капли чувствовала. Я наклонила голову, потому что телефон был весь в каплях, чтобы другую машину вызвать, и потом почувствовала сильный удар по голове», — сообщила потерпевшая.

В пресс-службе главного управления МВД по Калужской области сообщили, что после получения заявления о «возможных противоправных действиях» со стороны водителя такси проводится проверка.

Ранее стало известно, что жительницу Сахалина, которая снимала драку таксиста с пассажиром, избили металлической банкой.

Происшествия
Яндекс