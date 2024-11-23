Экс-сотрудника ФНС арестовали по делу о разглашении налоговой тайны

Басманный суд Москвы арестовал бывшего сотрудника центрального аппарата ФНС по обвинению в разглашении налоговой тайны, неправомерном доступе к компьютерной информации и превышении полномочий. Об этом говорится в материалах его дела, с которыми ознакомился ТАСС.

"Избрать обвиняемому Цареву С. Н. меру пресечения в виде заключения под стражу, установить срок его содержания под стражей до 30 декабря 2024 года", - сказано в материалах.

Согласно тексту решения суда, бывший сотрудник налоговой службы обвиняется по шести эпизодам преступлений.

"Царев С. Н. длительное время работал в руководящем составе налоговых органов, в том числе в центральном аппарате, имеет обширные знакомства среди должностных лиц указанных органов. В силу ранее занимаемой должности располагает сведениями о порядке и особенностях обработки и функционирования автоматизированных информационных систем налоговых органов, в связи с чем есть основания полагать, что Царев С. Н. может уничтожить иные, еще неустановленные следы преступления, а также иным способом воспрепятствовать производству по данному уголовному делу", - говорится в решении суда.

Уточняется, что заказчик преступления, которому Царев передал закрытую информацию, пока не установлен.