В Таджикистане произошло землетрясение

На севере Таджикистана зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,6 с эпицентром недалеко от киргизской границы.

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на севере Таджикистана, передает ТАСС.

Потсдамский исследовательский центр геонауки сообщил, что эпицентр толчков находился недалеко от границы с Киргизией на глубине 10 км. Согласно данным агентства, в столице Таджикистана землетрясение ощутимо не было, а официальная информация о магнитуде пока не поступала.

Между тем в соседнем Узбекистане ощутили подземные толчки от землетрясения, произошедшего в Киргизии. Сейсмологи зафиксировали магнитуду 5,3 с эпицентром на глубине 10 км. Подземные толчки силой в 2-3 балла ощущались в Ташкенте, Ферганской, Андижанской и Наманганской областях, однако о жертвах и разрушениях не сообщается.

Отметим, что на прошлой неделе произошел целый ряд землетрясений. У южного побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 6 с очагом на глубине 10 км; в центральной части Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1, эпицентр которого находился в 50 км от Адыямана; на востоке Кубы землетрясения привели к повреждениям трансформаторов и кабелей.