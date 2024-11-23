В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам 2,3 млн рублей

Женщине 10 дней подряд звонили неизвестные и представлялись сотрудниками «ФСБ» и «Банка России». Они похитили у нее более 2,3 млн рублей, сообщает 78.ru.

Мошенники действовали по старой схеме. Они заявили 69-летней женщине, что на нее якобы пытаются оформить кредит. Поэтому все сбережения необходимо перевести «на безопасный счет» и взять новый кредит.

В итоге пенсионерка 26 октября перевела около 900 тысяч рублей через банкоматы на счета мошенников, а наличные, полученные в кредит, передала курьеру.

В общей сложности пенсионерка отдала мошенникам 2 396 998 рублей.

Видеонаблюдение в доме потерпевшей отсутствует, лицо курьера не попало на камеры.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Ранее сообщалось, что при помощи схемы «Мамонт» мошенники смогли похитить 1,2 миллиарда рублей у жителей России и стран СНГ.