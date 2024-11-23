В Испании арестовали подростка за создание банды детей-убийц

В Испании полиция арестовала 14-летнего подростка и его родителей за создание организации по предоставлению криминальным клиентам детей для совершения заказных убийств. Об этом в субботу, 23 ноября, сообщает Daily Mail,

Согласно информации, именно подросток играл важную роль в преступной цепочке, находил других подростков для выполнения задания и предлагали заплатить за убийство. Кроме того, он был причастен к поставкам оружия и взрывчатых веществ.

Согласно статье, дом задержанной семьи использовался в качестве «оперативного центра».

Предполагаемое преступление произошло весной 2024 года, когда подозреваемый размещал сообщения в социальных сетях и использовал мессенджеры для отдачи приказов «несовершеннолетним убийцам», передает издание.

Студент Московского государственного образовательного комплекса (МГОК) два раза выстрелил из сигнального пистолета во время конфликта с сотрудником общепита во дворе. Об этом в четверг, 21 ноября, сообщил директор МГОК Нерсес Нерсесян.

17-летний ученик 11-го класса пострадал на уроке ОБЖ в Томске после взрыва страйкбольной гранаты в его руке. Предварительно, подросток вытащил чеку. В результате инцидента он получил ссадину на лице, от госпитализации школьник отказался.