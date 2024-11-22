Убившая своих младших сестер школьница готовилась к преступлению

Школьница, которая убила своих младших сестер в Тольятти, готовилась к преступлению — читала статью Уголовного кодекса об убийстве и перед тем, как зарезать сестер выпила алкоголь. Об этом «Комсомольской правде» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, что после произошедшего 13-летнюю школьницу отправили в психиатрическую больницу с целью проверки ее ментального здоровья. Там ее признали вменяемой и выписали. На днях Комсомольский районный суд постановил определить ее в специальной учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.

«Девочка призналась, что в тот день выпила алкоголь для храбрости и зарезала своих сестер – дочерей Юрия. Вероятно, она готовилась заранее к преступлению, потому что в ее вещах был обнаружен Уголовный кодекс с закладкой на статье 105 "Убийство"», — рассказал источник «КП».

Напомним, что 8 октября на балконе в квартире девятиэтажного дома в Комсомольском районе Тольятти обнаружили тела двух девочек в возрасте двух и пяти лет с признаками насильственной смерти. Их нашла средняя 10-летняя сестра. Родители девочек в тот момент находились в полиции из-за ранее написанного женщиной в адрес сожителя заявления о «проникновении в чужое помещение». Убившая же сестер школьница после преступления ушла гулять. Предполагается, что таким образом она хотела отомстить отчиму, который в порыве гнева был неуправляем и мог поднять на ее мать руку. Когда женщина написала сообщение дочери и спросила, знает ли она о случившемся дома, та ответила: «Ахаха. Это я!».