Полиция задержала мужчину с боевой гранатой в кафе Петербурга

Во Фрунзенском районе Петербурга полиция задержала 43-летнего мужчину, угрожавшего взорвать гранату в кафе. Подозреваемый заявил, что держит в руке боевую гранату с сорванной чекой.

Как передает РИА «Новости», полицейские быстро прибыли на место происшествия после звонка и эвакуировали посетителей кафе. Мужчина утверждал, что у него в руках боевая граната с сорванной чекой. Полицейские Георгий Исаков и Михаил Смирнов отвлекли его внимание и зафиксировали руку с гранатой. Затем злоумышленник передал гранату командиру батальона Александру Пихоцкому, который обезвредил ее при помощи специального устройства.

Взрывотехники подтвердили, что это была ручная граната Ф-1. Подозреваемый, проживающий в том же доме, где и расположено кафе, был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Против него возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ за хулиганство. Также проводится экспертиза гранаты, после которой может быть возбуждено еще одно дело по статье 222 УК РФ за незаконный оборот оружия и боеприпасов, как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

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