Обвиняемых в поджоге вертолета российских подростков оставили под арестом

Омский суд продлил на два месяца арест для двух подростков, которые обвиняются в поджоге вертолета, сообщила официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак, слова которой передает ТАСС. Им может грозить до 20 лет лишения свободы.

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Арест продлен на два месяца, — сказала Руснак.

Подростки подожгли вертолет на одной из площадок в Омской области в сентябре. Один из задержанных признался, что по указанию неизвестного, который общался с ним через мессенджер, он проник на вертолетную площадку и поджег вертолет. Другой подросток снимал происходящее на видео. За это им обещали $20 тысяч, но деньги им так и не были выданы, а переписка с неизвестным была удалена.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что в Подмосковье 18-летний россиянин и 19-летний белорус устроили пожар в вагоне, предназначенном для перевозки персонала. По его данным, за это им обещали заплатить 120 тысяч рублей.

До этого россиянин получил 16 лет колонии за поджог релейного шкафа во Владимирской области. Также осужденный намеревался вступить в украинскую организацию, признанную на территории России террористической. Преступление мужчина совершил 22 октября прошлого года в Вязниковском районе Владимирской области. Уже на следующий день его задержали.