Из Венесуэлы экстрадировали россиянина, находившегося 8 лет в розыске

Представитель МВД России Ирина Волк заявила, что из Венесуэлы в РФ был экстрадирован россиянин Станислав Ружицкий, который около 8 лет находился в розыске. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что россиянина обвиняют в обороте наркотиков. Согласно версии следствия, с 2009 года Ружицкий переправлял наркотические вещества из Санкт-Петербурга в Москву, где он также занимался их распространением. В 2013 году ему было предъявлено обвинение, однако мужчина скрылся за границей. После этого Генеральная прокуратура России объявила Ружицкого в международный розыск.