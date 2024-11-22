Из Венесуэлы экстрадировали россиянина, находившегося 8 лет в розыске

Из Венесуэлы экстрадировали россиянина, который около 8 лет находился в розыске
Представитель МВД России Ирина Волк заявила, что из Венесуэлы в РФ был экстрадирован россиянин Станислав Ружицкий, который около 8 лет находился в розыске. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что россиянина обвиняют в обороте наркотиков. Согласно версии следствия, с 2009 года Ружицкий переправлял наркотические вещества из Санкт-Петербурга в Москву, где он также занимался их распространением. В 2013 году ему было предъявлено обвинение, однако мужчина скрылся за границей. После этого Генеральная прокуратура России объявила Ружицкого в международный розыск.
"В Россию из Республики Венесуэла в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России экстрадирован россиянин Станислав Ружицкий. По каналам Интерпола удалось отследить трансграничные перемещения разыскиваемого. В марте 2024 года по запросу российской стороны Станислав Ружицкий задержан правоохранительными органами Республики Венесуэла. Сегодня в аэропорту города Каракас фигурант передан представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву", - рассказала Волк.