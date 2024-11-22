В трех статуях Будды нашли наркотики стоимостью почти 300 миллионов рублей

Полиция изъяла груз героина и метамфетамина на 100 миллионов батов (почти 300 миллионов рублей в российской валюте), который был спрятан в трех больших статуях Будды в Таиланде. Об этом стало известно в пятницу, 22 ноября.

Три двухметровые статуи Будды, раскрашенные в золотой, черный и зеленый цвета, были найдены брошенными около деревенского кладбища в провинции Накхонпханом, расположенной возле границы с Лаосом. До этого полиция Таиланда получила оперативные данные о попытке контрабанды наркотиков.

Внутри статуй были обнаружены несколько десятков упаковок наркотиков общим весом 117 килограммов. По версии наркополицейских, запрещенные вещества были перевезены из Лаоса через реку Меконг. Попытку провезти запрещенные вещества в предметах религиозного культа они назвали «изобретательной» и призвали своих коллег и граждан быть бдительнее.

Сотрудники московского следственного изолятора «Матросская тишина» пресекли передачу заключенному наркотиков: они были спрятаны в конфетах. По словам представителя управления Федеральной службы исполнения наказаний Сергея Цыганкова, найти запрещенные вещества удалось служебной собаке.