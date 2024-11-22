Обвиняемого во взяточничестве генерала Оглоблина не выпустили из СИЗО

Бывший начальник 1-го управления Главного управления связи Минобороны РФ Александр Оглоблин решением Второго западного окружного военного суда на время следствия оставлен в СИЗО. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

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Срок пребывания в следственном изоляторе продлен до 24 декабря.

В конце октября стало известно, что осужденный несколько лет назад за мошенничество генерал Оглоблин вновь оказался за решеткой — на этот раз по делу о мздоимстве. В прошлый раз его приговорили к 4,5 года колонии за участие в махинациях с произведенными в Китае рациями для армии. Оглоблин вышел на свободу раньше срока благодаря тому, что дал показания на другого генерала.

Теперь Оглоблина обвиняют в получении взятки в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, в 2016-2021 годах он получил за «общее покровительство» от представителей ОАО Пермский телефонный завод «Телта» взятку в размере более 10 млн рублей.