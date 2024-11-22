Гая Ричи обокрали на съемочной площадке перед охранниками

Режиссера Гая Ричи обокрали на съемочной площадке. Двое мужчин забрали дорогостоящее оборудование средь бела дня прямо при охранниках. Для этого использовался отвлекающий маневр. Об этом сообщает зарубежное издание The Sun.

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Сейчас знаменитость занимается проектом для Paramount+. Все произошло, когда сотрудники были в Лондоне. На площадку приехали двое мужчин, один из которых отвлек охрану, а другой выскочил из машины, забрал сумку с оборудованием и скрылся. Сообщник тоже уехал.

Выяснилось, что в сумке были камеры и оборудование за сотни тысяч фунтов. Из-за инцидента продакшн столкнулся с серьезными убытками. Но многих возмутило не это, а то, с какой легкостью злоумышленники совершили задуманное.

«Это выглядело как сцена из фильма, что-то прямо из сценария самого Ричи. Охранники были в шоке, ведь их обокрали средь бела дня. Это была дорогая ошибка», — сообщил источник.

Фанаты сомневаются, что неприятная ситуация остановит режиссера. Тем более что в его новом проекте снимаются Хелен Миррен и Пирс Броснан. Гай Ричи работает над сериалом «Помощник» о поколениях гангстеров.

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