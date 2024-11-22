Пенсионера задержали за кражу из банкомата и предложили пойти на СВО

В Сочи 77-летний пенсионер был задержан за кражу денег из банкомата. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что в полицию обратилась женщина, которая забыла забрать 15 тысяч рублей из банкомата. Как показали данные с камеры видеонаблюдения, деньги украл 77-летний пенсионер. Мужчину удалось задержать, после чего ему предложили подписать контракт на отправку на СВО.

При этом мужчина не стал отрицать свою вину. К моменту задержания украденные деньги пенсионер уже потратил. В данный момент он находится под подпиской о невыезде, так как решение о подписании контракта он еще не принял.

Ранее в Химках задержали курьера, который украл украшения на 780 тысяч рублей.