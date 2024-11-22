Экс-главу управления связи Минобороны оставили в СИЗО

2-й Западный окружной военный суд оставил под стражей бывшего начальника управления планирования связи Главного управления связи ВС РФ генерал-майора Александра Оглоблина по делу о получении взятки в 10 млн рублей.

Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Суд рассмотрел апелляционную жалобу на избрание Оглоблину меры пресечения в виде содержания под стражей и оставил это решение без изменения", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении Оглоблина. По версии следствия, в 2016-2021 гг. он получил от представителей компании "Пермский телефонный завод "Телта" взятку в размере более 10 млн рублей за осуществление общего покровительства при исполнении многомиллионного государственного оборонного заказа на поставку устройств связи для нужд Минобороны России.

В феврале 2022 года Оглоблин был приговорен к 4,5 года колонии по другому делу - за хищение 1,6 млрд рублей. Он был признан виновным в причастности к хищению денег, выделенных для госконтрактов на закупку цифрового телекоммуникационного оборудования для армии. Генерал-майор был освобожден из колонии после дачи показаний на экс-начальника главного управления связи генерал-лейтенанта Вадима Шамарина.