Военный НАТО подал в суд на русскую жену, сбежавшую с их сыном

Мать ребенка из России оспаривает в суде право солдата НАТО вывозить их общего сына в Грецию на выходные. Женщина опасается, что мальчик подвергнется влиянию ЛГБТ* и других европейских ценностей, а также столкнется с насилием. Об этом в пятницу, 22 ноября, сообщил Mash.

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Россиянка Наталья и гражданин Греции Христос расстались после рождения общего ребенка. Из-за домашнего насилия со стороны партнера, Наталья сбежала с сыном в Россию. Несмотря на решение греческого суда о совместной опеке, Наталья опасается за безопасность ребенка из-за предполагаемого насилия и влияния со стороны отца.

— Папа, бить, — рассказал однажды малыш своей маме.

Она сообщила о случаях насилия над сыном в суд, но после этого решения в ее адрес посыпались угрозы со стороны родственников экс-супруга. Полиция Греции игнорировала обращения россиянки. Однажды она нашла следы сексуального насилия над мальчиком и после этого приняла решение забрать его в Россию.

Спустя год Христос подал в российский суд иск о возвращении ребенка, и женщина опасается, что он может использовать поддельные документы, чтобы вывезти сына из страны, передает Telegram-канал.

Попавший в плен украинский военнослужащий Александр Бакай смог повидаться с женой в России.

*ЛГБТ признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.