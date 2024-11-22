Подростки с оружием планировали нападение на школьника в Челябинске

В Челябинске трое подростков, один из которых был вооружен предметом, похожим на пистолет, попытались ворваться в квартиру к 11-летнему школьнику. Инцидент произошел в микрорайоне «Академ Риверсайд» и был зафиксирован камерами видеонаблюдения.

Как сообщила мать школьника, подростки выбили дверь, намереваясь устроить разборки из-за вейпа, предположительно, ранее забранного у них мальчиком. В момент инцидента ребенка дома не было.

Полиция устанавливает личности подростков и все обстоятельства произошедшего. Мать пострадавшего мальчика приглашена в отдел полиции «Северо-Западный» для дачи показаний, сообщает URA.RU.