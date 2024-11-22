Жителя Перми арестовали в Сочи за нацистские татуировки
Полицейские в поселке Хоста в Сочи задержали 38-летнего жителя Пермской области за татуировки. Как сообщили в пресс-службе ведомства, мужчина демонстративно ходил по улице с нацистскими и экстремистскими тату.
В городской полиции уточнили, что мужчина был ранее судим.
"Он ходил в футболке с коротким рукавом, демонстрируя татуировки с изображением нацистской и экстремистской символики. Полицейские заметили его на улице Платановой", - отметили в пресс-службе ведомства.
За публичную демонстрацию запрещенной символики суд назначил мужчине 4 суток ареста.