Жителя Перми арестовали в Сочи за нацистские татуировки

Полицейские в поселке Хоста в Сочи задержали 38-летнего жителя Пермской области за татуировки. Как сообщили в пресс-службе ведомства, мужчина демонстративно ходил по улице с нацистскими и экстремистскими тату.

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В городской полиции уточнили, что мужчина был ранее судим.

"Он ходил в футболке с коротким рукавом, демонстрируя татуировки с изображением нацистской и экстремистской символики. Полицейские заметили его на улице Платановой", - отметили в пресс-службе ведомства.

За публичную демонстрацию запрещенной символики суд назначил мужчине 4 суток ареста.