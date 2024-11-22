В Химках неизвестный привязал собаку к забору и ударил ее ножом

Неизвестный привязал собаку к забору и якобы ударил ее 10 раз ножом в деревне Брехово в подмосковных Химках. По неподтвержденным данным, злоумышленник пытался перерезать ей горло, но помешал прохожий.

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Об этом в пятницу, 22 ноября, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

— В Брехово, в микрорайоне Школьный напротив домов 77-76, в Химках неизвестный привязал собаку и нанес ей около 10 ножевых ранений. Затем собаке пытались перерезать горло, но очевидец происшествия спугнул злоумышленника, — пишет Telegram-канал «Москва с огоньком».

Собаку отвезли в клинику для животных, где она умерла, уверяет собеседник.

Ранее, 21 ноября, москвичи задержали двоих предполагаемых догхантеров на площадке для выгула собак на Кутузовском проспекте на западе Москвы. Ими оказались 64-летняя женщина и 38-летний мужчина. Предварительно, силовики допросили их и отпустили, организовав проверку.