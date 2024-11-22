ФНС закрыла юрлицо Блиновской после ее банкротства

ФНС закрыла юридическое лицо блогера Елены Блиновской после ее банкротства. Как сообщает Telegram-канал Mash, через индивидуальное предпринимательство она получала выплаты за «Марафоны желаний».

Напомним, что Блиновскую задержали весной 2023 года по подозрению в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере. По версии следователей, «королева марафонов» дробила свой бизнес, чтобы занижать сумму налоговых отчислений. 13 ноября блогера признали банкротом. На тот момент ее задолженность перед ФНС составляла 1 млрд 168 млн рублей.

21 ноября в Савеловском суде Москвы прокурор зачитала показания свидетельницы, которая работала на Блиновскую. По ее словам, перед задержанием «королева марафонов» собрала всех своих сотрудников и предложила им уволиться по собственному желанию.