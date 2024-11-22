Бойцу СВО выставили миллионный счет за аренду квартиры, из которой он съехал

Хозяйка жилья в Екатеринбурге выставила огромный счет мобилизованному бойцу СВО через четыре года после того, как он очистил помещение – сумма за «пользование» квартирой составила 1,4 млн рублей.

Мужчина снимал квартиру на Крестинского в 2019 году. Договор аренды был с возможностью продления, однако через год он приобрел в ипотеку собственное жилье. Как рассказал Е1.ru боец, ключ от бывшей квартиры он отдал сыну хозяйки – по указаниям самой женщины, но тот в суде стоит на том, что квартиранта в глаза не видел.

С середины ноября 2020 года молодой человек жил уже на собственной квартире, а осентью 2022 года отправился на спецоперацию. Получил ранения и был представлен к наградам.

В то же время хозяйка квартиры подала иск за неуплату аренды и порчу имущества. Сам парень ничего не знал – в это время он был в зоне боевых действий, и когда вернулся в родной город известие о том, что он должен 1,4 млн рублей было как снег на голову.

Адвокат другой стороны утверждает, что арендатор не съехал и собственница жилья, проживающая в другом регионе не смогла до него дописаться. К тому же в старой квартире остались несколько его вещей – что расценивается как хранение имущества.

Обе стороны абсолютно уверены в своей правоте. Разбирательство продолжается.