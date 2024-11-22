Мошенники под видом гадания похитили у россиянки полмиллиона рублей

В Калининграде мошенники под видом гадания похитили у местной жительницы полмиллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, в ноябре женщина обратилась в полицию с заявлением, что неизвестная ввела ее в заблуждение и похитила у нее крупную сумму денег. Выяснилось, что в январе россиянка нашла на бесплатном сайте объявление об оказании услуг таролога. Она общалась с «чародейкой» до мая и перевела ей суммарно 507 тысяч рублей.

Возбуждено дело по части 3 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ.

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