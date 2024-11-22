Иностранные студенты устроили массовую драку в Казани

Рано утром в Казани на улице Гвардейской, 9 произошла массовая драка у ​департамента внешних связей для иностранных студентов Казанского (Приволжский) федерального университета (КФУ).

Информация об этом быстро распространилась в соцсетях. В полиции подтвердили факт инцидента, но пока не стали комментировать подробности.

«Поступило сообщение о драке на улице Гвардейской, 9. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что между молодыми людьми возник конфликт, переросший в драку. Двух зачинщиков доставили в ближайший отдел полиции», – сообщили в ведомстве.

Очевидцы сообщают о массовом характере происшествия, которое устроили иностранные студенты КФУ. Отмечается, что рано утром у здания начала собираться очередь из тех, кому надо было продлить визы. В какой-то момент количество людей превысило 200 человек, а когда стали выдавать талоны на получение документов, завязалась драка.

По словам очевидцев, департамент работает работают три дня в неделю и всего пять часов в день, хотя в вузе обучается обучается более тысячи иностранных студентов. Поэтому всегда возникают проблемы с визами и регистрацией. Из-за этого некоторых студентов депортируют из РФ. Конфликтная ситуация возникла на этом фоне.