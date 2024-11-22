В Петербурге на производстве космических аппаратов нашли лабораторию снюса

Силовики во время миграционного рейда нашли на территории петербургского завода «Арсенал», который входит в госкорпорацию «Роскосмос», производство снюса. Об этом сообщает со ссылкой на осведомленные источники Telegram-канал Baza.

По информации канала, проверочные миграционные мероприятия были проведены на территории завода 20 ноября.

При этом сначала сотрудники силовых структур обнаружили у одного из работников предмет, похожий на гранату, и казавшийся в итоге муляжом. Однако гораздо более интересная находка ожидала их дальше, пишет Baza.

«Обнаружили на одном из секторов завода лабораторию по производству снюса (некурительный сосательный табак, запрещенный в России. – Прим.ред.). Во время обысков правоохранительные органы изъяли 65 свертков и пакетов с неизвестными веществами», - отмечает издание.

Ранее подмосковные силовики выявили 115 нарушителей миграционного законодательства во время рейда на одном из складов. Представитель МВД уточнила, что среди нарушителей были граждане стран Средней Азии, а также ближнего и дальнего зарубежья.