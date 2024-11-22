В Подмосковье полицейские обнаружили мигрантов из Латинской Америки

В ходе рейда на производстве химических препаратов в Люберцах полиция выявила 19 мигрантов из Латинской Америки, которые незаконно работали и находились на территории России, они будут выдворены, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД России Татьяна Петрова.

По словам Петровой, полиция Подмосковья провела рейд в деревне Мотяково городского округа Люберцы. В ходе проверки производства химических препаратов были обнаружены 19 мигрантов из одной из стран Латинской Америки. Эти граждане России незаконно осуществляли трудовую деятельность, а 13 из них нелегально находились на территории страны, передает ТАСС.

Петрова уточнила, что каждый из задержанных получил штраф в размере 5 тыс. рублей, после чего будет выдворен из России. Также проводится проверка в отношении работодателя по статье 18.15 КоАП РФ за незаконное привлечение иностранцев к трудовой деятельности.

Ранее МВД России возбудило более 4 тыс. дел в рамках операции «Нелегал».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в России необходимо жестко регламентировать сферу миграции, сделав жесткие, но удобные правила, и объяснил, что угрозу стране представляют не все прибывшие, а только нелегальные мигранты.