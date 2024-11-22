Российские таможенники перехватили контрабанду военной продукции в Беларусь

Уральские таможенники пресекли контрабанду в Белоруссию военной продукции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).
35-летний житель Челябинска приобрел пять генераторов для боевых машинах десанта УТД-20, БМП-1, БМП-2 для перепродажи за рубеж. Он отправил запрещенные устройства через подконтрольную ему организацию, занимающуюся международной торговлей.
Посылки были перехвачены российской таможней. Их содержимое направили на экспертизу, которая установила, что генераторы исправны и могут быть использованы по прямому назначению в военных целях.
Против челябинца возбуждено уголовное дело о контрабанде продукции военного назначения.
1 ноября сообщалось, что сотрудники ФСБ уличили жителя Владимирской области в попытке контрабанды приборов ночного видения ПНВ-57, которые он собирался продать в Белоруссию.