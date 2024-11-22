В Петербурге мигрант изнасиловал дочь своей сожительницы

Силовики задержали 20-летнего уроженца Таджикистана по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней в Санкт-Петербурге. Приехавший на заработки мигрант надругался над дочерью своей сожительницы.

Мужчина проживал в квартире, которая принадлежит его спутнице. На протяжении нескольких месяцев он насиловал её 15-летнюю дочь, которая не сразу призналась в происходящем. Сейчас решается вопрос об аресте мигранта. Работу иностранец так и не нашел, пишет Lenta.ru со ссылкой телеграм-канал РЕН ТВ.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что трудовые мигранты необходимы России в связи с напряженной демографической ситуацией в стране.