В Санкт-Петербурге на заводе-изготовителе российских космических аппаратов и артиллерийских установок нашли нелегальное производство запрещенного табака снюса. Об этом в пятницу, 22 ноября, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, нелегальное производство обнаружили в ходе проверочных миграционных мероприятий, проходивших на заводе «Арсенал». В результате осмотра была найдена целая лаборатория. Во время обысков изъяли свыше 65 свертков с неизвестным веществом.

14 ноября учредитель костромского «Спартака» Дмитрий Хотимский подарил двум футболистам команды, которые перестали употреблять некурительный запрещенный табак iPhone 16 Pro Max.