Комика Поперечного* оштрафовали за дискредитацию армии

Комик и блогер Данила Поперечный* оштрафован за дискредитацию российской армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение Тверского суда Москвы.

Сумма административного штрафа составляет 50 тысяч рублей. Поперечный в суд не прибыл, на заседание пришел его представитель.

В материала дела говорится, что комик в социальных сетях разместил тематический пост, который направлен на негативное отношение о проведении СВО на территории Украины. При этом Поперечный* не признал вину в дискредитации Вооруженных Сил России.

«Поперечный не признает вину, в этом его позиция», — заявил представитель стендап-комика во время судебного заседания.

Ранее Таганский суд Москвы принял решение оштрафовать на 60 тысяч рублей бывшего заместителя главного редактора Telegram-канала BRIEF* Екатерину Винокурову* за нарушение законодательства об иностранных агентах.

*Внесены в реестр иностранных агентов.