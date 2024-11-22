Момент падения беседки на девушку в Подмосковье попал на видео

Момент падения беседки-курилки на 22-летнюю сотрудницу Ozon во время урагана в Подмосковье попал на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

Напомним, инцидент произошел вечером 21 ноября в подольской деревне Гривно. Ветер уронил конструкцию. Коллеги девушки пытались ей помочь, однако беседка оказалась слишком тяжелой. Пострадавшая скончалась до приезда сотрудников скорой помощи.

Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Как сообщает пресс-служба ведомства, следователи осмотрели место происшествия и назначили медицинскую судебную экспертизу.

Ранее СМИ сообщали, что медицинская помощь после урагана потребовалась по меньшей мере восьми людям. В одном из случаев 16-летняя девушка получила травму головы из-за упавшего дерева, а в другом 66-летняя женщина сломала руку.