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Под Калининградом из детского сада эвакуировали 140 детей из-за пожара

Возгорание в спальном помещении детского сада произошло в городе Советске Калининградской области. Эвакуированы 140 детей, пострадавших нет, пожар ликвидирован, сообщается в Telegram-канале регионального ГУ МЧС.

Под Калининградом из детского сада эвакуировали 140 детей
© ТАСС
"В Советске на улице Свободы произошло возгорание спального помещения детского сада №18 "Огонек". Эвакуированы 140 детей. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Пожар на 6 кв. м ликвидировали 20 специалистов и шесть единиц техники МЧС России. Дети размещены в соседнем блоке этого же детского сада.

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