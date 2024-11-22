Под Калининградом из детского сада эвакуировали 140 детей

Возгорание в спальном помещении детского сада произошло в городе Советске Калининградской области. Эвакуированы 140 детей, пострадавших нет, пожар ликвидирован, сообщается в Telegram-канале регионального ГУ МЧС.

"В Советске на улице Свободы произошло возгорание спального помещения детского сада №18 "Огонек". Эвакуированы 140 детей. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Пожар на 6 кв. м ликвидировали 20 специалистов и шесть единиц техники МЧС России. Дети размещены в соседнем блоке этого же детского сада.