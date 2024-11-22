Сотни тысяч жителей Центрального округа остались без света

Стихия нарушила энергоснабжение более чем четырех тысяч поселков и более 230 тысяч жителей регионов Центрального федерального округа. Об этом 22 ноября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «Россети Центр».

В округе прошли сильные дожди, переходящие в мокрый снег, который в том числе налипал на линии электропередачи, скорость ветра при порывах достигала 22-27 метров в секунду. Это привело к повреждению энергооборудования и локальные временные отключения электроснабжения. Сильнее всего пострадали Тульская, Рязанская, Курская и Воронежская области.

В ликвидации последствий аварии участвуют 593 аварийно-восстановительные бригады, 1313 специалистов и 606 единиц техники. Указано, что они будут работать круглосуточно.

Как писала «Парламентская газета», москвичам пообещали приход метеорологической зимы в выходные. «В субботу столичный регион будет атакован довольно активным балканским циклоном «Каэтано» с юго-запада, из-за чего в Москве зарядят обильные влажные снегопады — выпадет в переводе на воду 9-11 мм осадков», — рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.