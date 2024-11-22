Беседка-курилка придавила насмерть девушку в Подмосковье

Беседка насмерть придавила 22-летнюю сотрудницу Ozon во время урагана в Подмосковье вчера, 21 ноября. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в подольской деревне Гривно. Пострадавшая скончалась до приезда врачей скорой помощи. Известно, что девушка приехала на заработки из Башкирии.

Отмечается, что медицинская помощь после урагана потребовалась еще по меньшей мере восьми людям. В частотности, в одном случае 16-летняя девушка получила травму головы из-за упавшего дерева, а в другом 66-летняя женщина сломала руку. Остальные пострадавшие обратились в скорую с незначительными ссадинами и ушибами.

© Прокуратура Московской области

Напомним, что 21 ноября в Москве и Московской области действовал «оранжевый» уровень погодной опасности. На столичный регион обрушились дождь, мокрый снег и сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду.