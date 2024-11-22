Иноагент Noize MC не признал вину в дискредитации ВС России

Признанный иноагентом музыкант Noize MC* (Иван Алексеев*) не признал вину по административному делу за дискредитацию российской армии. Об этом свидетельствуют официальные судебные документы, передаёт РИА Новости.

По данным агентства, Алексеев* не явился на судебное заседание, направив в суд своего защитника. Он, как отмечается, вину иноагента не признал и просил прекратить производство по делу.

Ранее Noize MC* оштрафовали за дискредитацию ВС России.

Кроме того, сообщалось, что его требуют внести в список террористов за концерт в футболке «Азова»**.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 18.11.2022.

** «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.