СК не выявил фактов экстремизма в лозунгах иностранных студентов вуза в Москве

Следственный комитет России не выявил фактов экстремизма в лозунгах иностранных студентов Финансового университета при правительстве России, расположенном в Москве. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. По ее словам, следователь столичного главка СК совместно с переводчиком изучили видеозаписи, на которых "запечатлены вышеуказанные действия".

"Призывов экстремистского характера в словах молодых людей не установлено. В связи с тем, что противоправных действий молодые люди не совершали, следствием будет принято соответствующее процессуальное решение", - заявила Петренко.

До этого в интернете была распространена видеозапись, на которой молодые люди с флагами Азербайджана в одном из московских вузов якобы скандируют противоправные лозунги. СК завел уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.